Ainda sem integração, Estação Pirajá começa cobrar passagem

A Estação Metroviária de Pirajá iniciou a operação comercial nesta quinta-feira, 11, com a cobrança de R$ 3,30 para quem pega os trens a partir daquele destino. Com isso, a viagem entre as estações Pirajá e Lapa dura, agora, 18 minutos.

Ainda sem integração, o passageiro precisa pagar tanto para o metrô quanto para os ônibus que circulam no Terminal Rodoviário de Pirajá. Segundo informações da CCR Metrô Bahia, concessionária que opera o sistema, nenhuma das 41 linhas que circulam no terminal de ônibus é integrada com o metrô.

Antes da operação, os passageiros faziam o trajeto gratuito de metrô entre as estações Pirajá e Bom Juá, nos dois sentidos, somente das 11h às 14h. Mas, para fazer a viagem em quaisquer direções, os usuários do sistema precisavam fazer a baldeação (transferência de trens) na Estação Bom Juá.

Desde esta quinta, a Estação Pirajá passou também a funcionar em horário estendido, das 5h30 às 22h, de segunda a sexta-feira e, aos sábados, das 5h30 às 14h30. Aos domingos e feriados, a estação fechará por causa das obras de ampliação, informou a concessionária.

Conforme a CCR, as obras da Linha 1 - da Lapa até Pirajá - já estão concluídas, mas as intervenções no entorno do Complexo Pirajá estão em fase final. No local, ficará o pátio para 40 novos trens, o centro de controle operacional, a sede da CCR e a oficina do sistema.

Reclamações

Pegar metrô ou ônibus a partir da estação e do terminal Pirajá, respectivamente, ficou salgado para o bolso do consumidor, que precisa pagar duas passagens. A falta de integração gerou reclamações dos passageiros que utilizaram trens e coletivos para se deslocar nesta quinta.

Morador do bairro de Santo Inácio, o eletrotécnico Diogo Santos, 23 anos, não gostou quando teve de pagar R$ 3,30 para o metrô, na Lapa, e igual valor para o ônibus em Pirajá. "Fica complicado, porque a integração deveria facilitar a vida da gente", avaliou.

A mesma posição tem o estudante Isaque Santos, 22 anos, que mora em Sete de Abril e estuda administração na região do Ogunjá. "No momento, estou sem estágio. Meus pais que pagam meu transporte. Fica puxado no orçamento de casa. São quatro passagens por dia", calculou.

O titular da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), Fábio Mota, informou que a previsão para que o estação e o terminal Pirajá passem a fazer parte do sistema de integração entre os dois modais é o próximo mês de abril.

Conforme Mota, este foi o acordo firmado entre o governo do estado e a Associação das Empresas de Transporte de Salvador (Integra), a prefeitura e a CCR Metrô, no início do ano, quando passou a vigorar a integração com dez linhas de ônibus nas estações Acesso Norte, Retiro e Bom Juá.

"Na ocasião, com o aval do governo, foi estipulado que, ao final de 90 dias, a fórmula da integração nessas três estações seria avaliada", explicou. "Depois desse período, a depender do resultado, a integração seria estendida. Pirajá ficou de fora porque ainda não estava pronta", completou.

Ainda de acordo com Mota, foi a Integra (antigo Setps) que teria estabelecido os termos e condições para o firmamento do acordo. A TARDE entrou em contato com a Integra, mas a assessoria de comunicação da associação informou que é o município que está se pronunciando.

