Aids: prevenir reduz risco de transmissão a 1%

Quando todas as medidas preventivas são adotadas, a chance de transmissão vertical (de mãe para filho) cai para menos de 1%.

O Ministério da Saúde recomenda antirretrovirais na gravidez e no trabalho de parto, além de realização de cesárea para as mulheres com carga viral elevada.

Para o recém-nascido, a determinação é de substituição do aleitamento materno por leite em pó e uso de antirretrovirais. Todo o tratamento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Exposição - Dados da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (Sesab) mostram que 258 gestantes foram detectadas com HIV em 2012 e seis casos de infecção foram notificados em menores de 5 anos.

Apesar disso, foram registrados 279 casos de crianças expostas ao vírus - nascidas ou amamentadas pela mãe soropositiva. A Sesab não apresenta dados específicos do número de crianças infectadas relacionando-as com suas mães.

Conforme a coordenadora do Programa Estadual de DST/Aids, Jeane Magnavita, a questão é que nem todas as situações são notificadas.

"O diagnóstico da criança com HIV só pode ser feito entre 12 e 18 meses e muitos pais não a levam ao serviço especializado para fazer o acompanhamento depois que ela nasce", diz.

Jeane explica que nem toda criança exposta ao HIV tem a doença. "Também não podemos ignorar que o Brasil vem registrando uma redução do número de casos nos últimos anos", afirma.

Para o diagnóstico, é preciso que a criança apresente uma série de sinais e sintomas até os 18 meses, além de ser necessário fazer a avaliação da carga viral.

adblock ativo