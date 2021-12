Aids: gestante conta com rede de atendimento no Estado

Quando todas as medidas preventivas são adotadas, a chance de transmissão vertical - quando o vírus HIV é transmitido da mãe para o feto no útero ou recém-nascido durante o parto ou ainda durante a amamentação -, cai para menos de 1%.

O Ministério da Saúde recomenda o uso de medicamentos antirretrovirais na gravidez e no trabalho de parto, além de realização de cesárea para as mulheres com carga viral elevada.

Para o recém-nascido, a determinação é de substituição do aleitamento materno por fórmula infantil (leite em pó) e uso de antirretrovirais. Todo o tratamento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ás gestantes, a recomendação é que realizem o teste e aconselhamento para diagnóstico do HIV em uma unidade básica de saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), há 50 unidades básicas que realizam o teste na capital.

O município também dispõe do Serviço Municipal de assistência Especializada (Semae), na Liberdade e do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Municipal Marymar Novaes, no Dendezeiros, que realiza testagem para HIV, Sífilis e Hepatites e atendimento às DST em gestantes e para a população em geral.

Em caso positivo, a gestante é encaminhada para um dos Serviços de Assistência Especializada (SAE) existente nos municípios, que conta com aconselhamento, assistência e acompanhamento ambulatorial. Em Salvador, além do Semae, as pacientes podem fazer o teste rápido para diagnóstico do HIV e acompanhamento ambulatorial no Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (Cedap), no Garcia.

Há Serviço de Atendimento Especializado (SAE) também nos hospitais Couto Maia, Roberto Santos, além do Hospital Universitário Professor Edgar Santos (Hupes), da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Problemas - Mas, de acordo com o infectologista e coordenador do Cedap, Adriano Oliveira, um dos problemas está justamente no início deste processo que é o atendimento na rede básica de saúde. "O município de Salvador tem apenas um centro de testagem desburocratizada para o HIV. São Paulo, apesar de ter uma população maior, tem 25. Por conta disso, muitas mulheres chegam nas maternidades sem saber que tem o vírus, já na hora do parto", afirma.

Segundo ele, há uma demora no resultado dos diagnósticos dessas mulheres na rede básica e o CTA do Dendezeiros não está funcionando.

Para Adriano Oliveira, a falta de testagem na população de Salvador é o que leva a estatísticas desfavoráveis. " Estudo feito no hospital Couto Maia, por exemplo, mostra que cerca de 40% dos pacientes que chegam com Aids manifesta não sabem ser portadores do vírus. Não podemos esquecer que pacientes que não sabem que são positivos são disseminadores do HIV.", afirma.

A SMS informa que o teste é ofertado atualmente em 39 postos de coleta descentralizados do Laboratório Central. De acordo com a secretaria, o prazo de devolução do resultado é de dez dias úteis, pois as amostras positivas precisam ser confirmadas com outro teste. As amostras com resultado negativo são liberadas antes disso, garante a secretaria.

Sobre a situação apontada pelo infectologista, a SMS esclarece que isso acontecia antes da ampliação da oferta do serviço. "Para atender melhor a população passamos a realizar teste rápido de diagnóstico para HIV (e sífilis) em 50 unidades básicas de saúde, sendo que este número será ampliado para 64 ainda este mês. Até dezembro, 100% das unidades estarão ofertando esse serviço".

Estudo - Um estudo desenvolvido pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (Ufba) já havia revelado que cerca de 52% dos portadores de HIV/Aids de Salvador chegam tardiamente aos serviços de saúde. A pesquisa, coordenada pela pesquisadora e epidemiologista Inês Dourado, ainda observou dificuldades de acesso aos serviços de referência.

A pesquisa acompanhou a situação de 1421 indivíduos soropositivos atendidos em serviços de saúde de Salvador. 30% dos pacientes levaram mais de três meses após o diagnóstico de HIV para entrar no serviço de saúde pela primeira vez. Um percentual maior (40,3%) levou mais de três meses após o diagnóstico de HIV para ter a primeira consulta com o infectologista.

Segundo Inês Dourado, não houve um recorte que avaliasse o acesso tardio de pacientes gestantes, mas, de uma maneira geral, este problema é hoje uma das principais preocupações na luta contra a epidemia de Aids. "Tem impacto no curso clínico da infecção, na efetividade do tratamento, na qualidade de vida dos pacientes, no risco de morte e nos custos para o sistema de saúde, e Salvador apresenta alguns índices preocupantes".

A epidemiologista lembra, no entanto, que o Brasil vem registrando uma redução significativa de transmissão vertical, resultado da eficácia da política de prevenção coordenada pelo Ministério da Saúde. Em 1997 essa porcentagem foi de 16%, ou seja, para cada 100 crianças nascidas de mães com HIV, 16 foram infectadas. Atualmente esta taxa é de 5,4%. A meta do governo brasileiro é reduzir a transmissão vertical do HIV para menos de 2% em todo o país, até 2015.

