Águas Claras e Valéria continuam sem previsão para retorno de ônibus

Os bairros de Águas Claras e Valéria, em Salvador, continuam sem ônibus nesta quarta-feira, 26. Os rodoviários deixaram de rodar nestas localidades após protestos contra a morte de dois moradores. Os trabalhadores temem ações violentas contra eles durante as manifestações.

O motivo para o temor é que um coletivo chegou a ser queimado em Águas Claras na segunda, 24. Já em Valéria, uma viatura da Polícia Militar (PM) foi apedrejada na terça, 25, e os rodoviários estão receosos que o mesmo aconteça com os ônibus.

O diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, disse que não há previsão para regularizar a situação nos bairros. Segundo ele, a categoria aguarda a normalização da segurança nas localidades.

Os sindicalistas vão se reunir com o comitê formado com representantes do governo municipal, das empresas de ônibus e da polícia para discutir a situação. A data do encontro ainda não foi definida, segundo o sindicalista.

Sem transporte público nos bairros, os moradores precisam andar para pontos de ônibus improvisados. A situação causa transtorno para a população.

Mortes nos bairros

O clima ficou tenso nos bairros após protestos por conta da morte de duas pessoas nestes bairros. Em Águas Claras, os moradores reclamaram do assassinato de uma mulher, vítima de bala perdida. Revoltados com o crime, os moradores colocaram fogo em um ônibus.

Já em Valéria, a população protestou contra a morte do ajudante de pedreiro Adilton Souza de Santana, 28 anos. Eles acusam policiais militares de terem matado o rapaz, que, segundo os moradores, não tinha envolvimento com a criminalidade.

A Polícia Militar (PM) contesta a informação e alega que Adilton morreu durante um confrontol. Ele teria trocado tiros com os policiais.

