Água deve voltar a cair em 50 localidades de Salvador em 24h

Foi concluído, no final da tarde desta quarta-feira, 9, o serviço de manutenção que interrompeu o abastecimento em 50 localidades de Salvador. De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) a operação foi finalizada às 17h15, cerca de 1h15 após o prazo estipulado inicialmente pela empresa.

A previsão é que todas as localidades atingidas devem ter o abastecimento de água regularizado em até 24 horas. O fornecimento de água foi interrompido por volta das 8h para manutenção nos reservatórios de Águas Claras e de Cajazeiras.

As localidades atingidas foram: parte de Pituaçu, Alphaville I e II, Av. Orlando Gomes, Av. Paralela, parte de Patamares, São Cristovão, Trobogi, Alto do Coquerinho, Itapuã, Nova Conquista, Bairro da Paz, Praia do Flamengo, Stella Maris, Jardim Piatã, Placaford, Mussurunga, parte de Águas Claras, Dom Avelar, Castelo Branco, Porto Seco Pirajá, Pau da Lima, Jardim Cajazeiras, Vila Canária, Granjas Rurais, Jardim Esperança, Loteamento Marotinho, Sete de Abril, Estrada Velha do Aeroporto, Nova Brasília, Canabrava, condomínios Colinas de Pituaçu, Vale dos Lagos, Recanto das Ilhas, Paralela Park, Vivenda dos Pássaros e Mata Atlântica, São Marcos, Nova Cidade, Jardim das Limeiras, Bosque Imperial, São Rafael, Jaguaripe I e II, Residencial Jardim dos Girassóis, Cajazeiras VIII e X, Fazenda Grande I a IV, Loteamento Jardim Mangabeira.

