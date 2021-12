Água começa a voltar nesta sexta no Rio Vermelho

O abastecimento de água vai voltar gradualmente ao normal a partir da meia-noite desta sexta-feira, 6, no Rio Vermelho. O fornecimento foi interrompido pela Embasa na quarta-feira, 4, às 21h para conter um vazamento na rede distribuidora, no cruzamento da Rua Conselheiro Pedro Luís com a Rua Canavieiras.

De com a Embasa, o reparo na rede será feito nesta quinta-feira, 5, a partir das 21 horas, pois a prefeitura só autorizou a realização do serviço em horário de tráfego menos intenso, já que as duas ruas vêm recebendo grande fluxo de veículos, em função das obras de requalificação do bairro.

adblock ativo