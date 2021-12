Agressor de taxista é identificado

Um homem preso por policiais militares da 48ª CIPM (Sussuarana), no último dia 13, afirmou que o taxista Ricardo dos Santos Souza, 33, espancado no dia 4 deste mês no Santo Inácio, foi realmente ao bairro atender um chamado de corrida via aplicativo Uber para a localidade de Casinhas, área comandada por traficantes da facção Comando ou Comissão da Paz (CP). Mas errou o endereço e foi abordado por rivais do Bonde do Maluco (BDM), que agem na Rua Jenipapeiro.

Esta versão foi apresentada à polícia por Vagner Alves dos Santos, 21, ao ser preso com uma escopeta calibre 12, um revólver calibre 38 e uma máscara brucutu. Integrante do CP, ele revelou ter sido o resposável por solicitar a corrida ao taxista, que, no momento do crime, estava usando o aplicativo Uber.

“Ele [Vagner] disse que queria sair do bairro, mas não queria ir de ônibus e, por isso, chamou o Uber. Segundo ele, o GPS do carro indicou o caminho errado e o motorista foi parar na área rival. Ele [taxista] perguntou: ‘Cadê Vagner? Cadê Vagner?’. Aí os caras o agrediram”, contou uma fonte policial da 48ª CIPM, sob anonimato. Segundo ele, a versão de Vagner foi negada por moradores de Casinhas: “Ligaram e disseram que Vagner e os comparsas espancaram o taxista porque ele errou o caminho e demorou de chegar”.

A reportagem apurou que, embora Ricardo trabalhe como taxista, ele usava o cadastro de um associado do Uber para fazer corridas. O delegado Israel Aristides, da 11ª Delegacia (Tancredo Neves) e responsável pelas investigações, não confirmou nenhuma das informações.

De acordo com ele, existem várias linhas de investigação, mas a polícia só poderá chegar à real motivação para as agressões sofridas por Ricardo e à autoria, depois que ele deixar o Hospital Geral do Estado (HGE). “Estamos na expectativa da saída dele para verificar o que realmente aconteceu. Ele é peça-chave para a conclusão da investigação. Só ele para dizer quem era o grupo que o aguardava”, afirmou o delegado.

Segundo ele, Ricardo foi mesmo atender um chamado de corrida e, quando chegou ao local, foi surpreendido por um grupo de homens que o aguardava. Até esta sexta, apenas os proprietários da locadora Cosme e Damião, donos do táxi que Ricardo dirigia, foram ouvidos na delegacia. Os familiares do taxista também são esperados para depor.

Vítima no HGE

Na tarde do dia 4 de outubro, Ricardo foi brutalmente espancado a pauladas por um grupo de oito homens, na localidade de Casinhas. Ele foi resgatado por PMs da 48ª CIPM, que faziam rondas na região, e levado em estado grave para HGE, onde, até esta sexta, permencia internado no setor de Clínica Médica, sem previsão de alta. Seu quadro é estável.

Ricardo chegou ao hospital com múltiplas fraturas na cabeça e na face, teve alguns dentes arrancados e um pedaço da língua cortada, segundo um funcionário do HGE, que não quis se identificar. Ele precisou ser entubado e passou por diversas cirurgias.

