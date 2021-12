Agressões físicas lideram ocorrências no Carnaval

Os casos de agressões físicas lideram o ranking de ocorrências registradas no carnaval nos Módulos de Assistência à Saúde, unidades da prefeitura de Salvador. Já são 577 casos de agressões físicas, superando os casos de intoxicação alcoólica, que liderava os atendimentos, com 574 situações até a manhã de terça-feira, 17.

O posto da Sabino Silva (111), Ademar de Barros (102), foram os que mais registraram casos de agressões. Das 358 intervenções de bucomaxilofacial realizadas, 84 foram registradas no posto Ademar de Barros, 71 no da Montanha e 50 no da Piedade, aumento de 60% em relação a 2014.

O trauma de face preocupa por ter repercussões emocionais, funcionais e até risco de deformidades permanentes.

