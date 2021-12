Agressões físicas e verbais devem ser denunciadas

A sociedade atual é formada por diferentes perfis de casais com diferentes formatos familiares. Independentemente de raça, gênero e orientação sexual, condição social e idade, esses casais devem ser respeitados, mas nem sempre é o que ocorre no dia a dia.

Muitos deles são obrigados a passar, frequentemente, por situações de preconceito, sobretudo casais LGBTs e os que vivem relações inter-raciais. Em alguns casos, essa discriminação é velada. Em outros, explícita.

De uma maneira geral, a orientação é que qualquer forma de agressão - seja física ou verbal - seja levada ao conhecimento do poder público.

Segundo o presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Enfrentamento à Homofobia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA), Filipe Garbelotto, a tolerância de cada um deve ser levada em consideração, bem como os gestos ou manifestações do possível agressor.

Indenização

"Se houver algum tipo de violência, seja verbal ou física, é importante denunciar o caso à polícia. Esta, por sua vez, deverá encaminhar ao Poder Judiciário (esfera criminal)", explica Filipe Garbelotto, que também é membro do Grupo de Pesquisa em Cultura e Sexualidade (CUS) da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Outro cenário, segundo ele, ocorre se a pessoa, mesmo tendo registrado queixa policial, decide buscar indenização por danos morais decorrentes de determinada agressão ou situação vexatória contra a pessoa e ou estabelecimento.

"Nesse caso, a vítima pode acionar o Poder Judiciário por meio de advogado ou da defensoria pública, pleiteando ser indenizada por conta dos danos morais sofridos", esclarece.

De acordo com dados do relatório do Grupo Gay da Bahia (GGB) de 2013-2014, um gay é morto a cada 28 horas no Brasil, campeão mundial de crimes homotransfóbicos. Foram documentados 312 assassinatos de gays, travestis e lésbicas no país em 2013.

Em 2014, foram 326 mortes. Destas, 25 somente na Bahia. Este ano, já foram documentados 148 casos de homicídio em todo o país.

Racismo

Já os casos de casais que passarem por situações de racismo devem ser comunicados ao Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela.

"Vivemos em uma sociedade cujo principal marcador é o racismo. Sem dúvida, os casais que vivem relacionamentos inter-raciais são mais vulneráveis a situações de discriminação", afirma a socióloga e ativista do movimento de mulheres negras, Vilma Reis.

Na opinião dela, uma das armas mais eficazes para combater o preconceito é o empoderamento. "É importante que as pessoas que estão nessa relação estejam suficientemente empoderadas para lidar com o preconceito e enfrentar as situações de conflito", diz Vilma Reis.

Para ela, o empoderamento é importante, sobretudo para que o homem ou a mulher negra dessa relação inter-racial não se sinta submisso ou oprimido.

"É comum, por exemplo, que uma mulher negra considere uma dádiva namorar um homem branco por conta de todo processo histórico e cultural. Essa mulher deve entender que está dentro de uma relação equilibrada e, portanto, há uma troca na qual os dois são importantes. Ela não tem que baixar a cabeça, se sentir envergonhada ou oprimida".

adblock ativo