Agressão a filho teria motivado morte de irmãos em Dom Avelar

“Todo mundo trabalhador, meninos nascidos e criados juntos. Como aconteceu uma coisa dessa, meu Deus? Até agora não entendi”, lamentou Ubiratã Jorge, ao revelar que os amigos – os irmãos Marcos Antônio Cruz de Souza, 49 anos, e Clóvis Cruz de Souza, 43 anos – foram mortos pelos vizinhos, os irmãos Alan Silva Menezes, 26 anos, Luiz Carlos Silva Menezes, 26 anos, e Carlos Luiz Menezes dos Santos, 22 anos.

O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira, 12, no bairro de Dom Avelar, em Salvador, durante um desentendimento.

Na mesma ação, Rodrigo Cruz de Souza, 35 anos, irmão caçula das vítimas, também foi baleado na mandíbula, no tórax e no braço direito. Ele foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE) e, até o final desta segunda, seguia internado.

O crime foi cometido na rua dos Franciscanos, a mesma na qual vítimas e suspeitos cresceram juntos e, atualmente, mantinham suas oficinas mecânicas.

Sem se identificar, um amigo das vítimas contou que a desavença entre os vizinhos começou no sábado, 10, após um dos filhos de Marcos, um jovem de prenome Rafael, invadir a oficina de Alan para roubar. Os suspeitos teriam agredido Rafael.

Caçada em dose tripla

Para o delegado Líbio Otero, do Departamento de Homicídios (DHPP), não existem dúvidas de que Alan, Luiz e Carlos praticaram o crime: “Eles são os autores. Todas as testemunhas confirmam isso, tanto que os três evadiram do local. Eles são procurados”.

Os irmãos devem responder por duplo homicídio e uma tentativa de homicídio. O caso é apurado pelo delegado Guilherme Machado, da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/ Central), do DHPP.

Os irmãos Alan, Luiz e Carlos são procurados pelo duplo homicídio e pela tentativa

Vizinhança assombrada

Assim como a maioria dos vizinhos, a comerciante Fátima Santos também estava incrédula com a morte dos amigos. “Eram pessoas maravilhosas. Não mexiam com ninguém, não procuravam confusão com ninguém, estavam sempre prontos para ajudar. Crescemos todos juntos”, lembrou a mulher, entre lágrimas.

Ela disse que também conviveu com os suspeitos durante toda a vida. “Aqui na rua, todo mundo se conhece”, completou a mulher.

Marcos era casado e deixou dois filhos. Clóvis também era casado e tinha cinco filhos. O horário e o local do sepultamento dos irmãos não tinha sido definido até esta segunda.

