Agressão a atriz motiva protesto organizado via Facebook

Um movimento, via Facebook, organiza para às 16 horas desta segunda-feira, 4, uma manifestação em repúdio à agressão sofrida pela atriz Roberta Nascimento, 26 anos.

Ela alega ter sido agredida por um segurança da Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (Acbeu). A manifestação, marcada para acontecer em frente à sede da instituição, no Corredor da Vitória, tem como palavras de ordem a luta contra o machismo e a lesbofobia (ódio contra lésbicas).

Roberta, 26 anos, registrou queixa na polícia após a confusão na última sexta-feira, quando, ao lado da companheira, foi conferir uma exposição na Acbeu.

Apuração - A assessoria de imprensa da instituição informou, por meio de nota, que iniciou uma apuração detalhada sobre a denúncia. A nota diz ainda que o Acbeu lamenta o incidente e repudia a resolução violenta de conflitos.

A instituição afirma que é contra qualquer tipo de discriminação contra a livre orientação sexual. "Entendendo tratar-se de um direito individual que merece o mais absoluto respeito", afirma um trecho da nota. Segundo a assessoria do Acbeu, a instituição está tentando contato com as vítimas e vai realizar esforços para reparar os prejuízos causados.

De acordo com a ocorrência registrada na 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), a vítima, após participar de um evento no local, teria ido ao banheiro. Neste momento, um segurança da instituição negou o acesso da atriz e da companheira dela, Talita Andrade, 29, ocasionando o conflito. Após Talita questionar o segurança por não deixá-las usar o banheiro, Roberta teria sido agredida com socos em diversas partes do rosto.

Agentes da delegacia disseram não descartar a hipótese de discriminação por orientação sexual.

adblock ativo