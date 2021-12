Agraciado com segundo milagre de Irmã Dulce é apresentado a comunidade

A data de canonização de Irmã Dulce foi anunciada na manhã desta segunda-feira, 1, além disso a Arquidiocese de Salvador e as Obras Sociais Irmã Dulce também apresentaram a pessoa que foi agraciada com o segundo milagre da beata.

O maestro baiano José Maurício, 50 anos, que atualmente mora em Recife, voltou a enxergar após orar para o "Anjo Bom da Bahia". Ele havia descoberto um glaucoma em 1992 e nos anos 2000 perdeu a visão.

Foi em 2014 que o milagre aconteceu, após dores causadas por uma conjuntivite o homem pegou uma pequena imagem de Irmã Dulce. Em oração, a aproximou dos olhos e pediu a Dulce para que o ajudasse a aliviar a dor e a inflamação nos seus olhos.

Ao acordar, sua esposa havia colocado compressas de água morna em seus olhos, nesse momento, ele tirou as compressas e conseguiu ver com pouca nitidez suas mãos. Três semanas depois do ocorrido, o maestro percebeu que sua visão foi melhorando aos poucos e decidiu ir ao médico que já o acompanhava.

Ao ser examinado, ele comenta o especialista disse não sabia o que estava acontecendo. De acordo com o relato do maestro, esse e outros médicos não sabem explicar como Maurício voltou a enxergar, já que muitos deles tinham lhe dito que o quadro de cegueira, em seu caso, era irreversível.

De acordo com o pesquisador e perito médico, Sandro Barral, o caso é curioso, pois José Maurício já era dado como cego. “Nada explica o retorno da visão dele, senão um milagre. Foi uma evolução muito rápida, analisada por muitos médicos e nada consegue explicar”, disse o médico acrescentando que o caso “foi levado para muitos especialistas da área e todos foram sucintos em dizer que não há explicação”.

José Maurício conseguiu Irmã Dulce três vezes, enquanto ainda estava viva. Uma delas foi quando ela foi à loja de construção onde seu pai era gerente e perguntou “o que temos para hoje”. Frase que ficou conhecida pelos comerciantes que viveram na época de Dulce, pois era como ela pedia ajuda para conseguir manter as suas obras.

