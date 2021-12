Agosto da Capoeira começa nesta quinta em Salvador

"Maior é Deus, pequeno sou eu / (Tudo) O que eu tenho foi Deus que me deu". Os versos de Mestre Pastinha (1889-1981), um dos maiores nomes da história da capoeira, embalam muitas rodas pela Bahia e pelo mundo. Estes são também os versos preferidos do Mestre Sabiá, presidente da ONG Mandinga (Associação Integrada de Educação, Artes e Esportes) e idealizador do projeto Agosto da Capoeira, que começa nesta quinta-feira, 7, e segue até o final do mês, com uma diversificada programação aos fins de semana.



O local escolhido para abrigar o evento não poderia ser outro. Afinal, Salvador é a única cidade do planeta que tem um Forte da Capoeira, uma construção do século XVI localizada no Santo Antônio Além do Carmo, símbolo da resistência à ocupação holandesa e onde já funcionou a Casa de Detenção. É lá que crianças, capoeiristas, historiadores, pesquisadores e interessados nesta luta secular podem participar gratuitamente de discussões, oficinas, mostras audiovisuais, lançamentos de CDs, exposições e, claro, rodas de capoeira.



Com o objetivo de reunir todos os segmentos da capoeira (Angola, Regional e Contemporânea) e ampliar o contato dos participantes com este universo, a primeira edição do evento homenageia o Dia do Capoeirista (3 de agosto) e aproveita o período em que muitos praticantes estrangeiros estão na Bahia.



"A ideia é fortalecer a Bahia como a 'meca' da capoeira e o Forte como um dos pontos de referência do estado, que abriga os mestres tradicionais. Além disto, queremos fomentar a prática nas escolas públicas e ONGs, aproximando os estudantes da produção de instrumentos como atabaque, caxixi e berimbau", revela Mestre Sabiá.



A abertura oficial acontece às 19h desta quinta, com apresentação de vídeos e roda com todos os mestres participantes. Na sexta, 8, diferentes oficinas ganham a programação, que culmina com a atividade Contos e Cantadores, composta pelos mestres Negoativo, João Grande, Jogo de Dentro, Gajé e Lua Rasta. No sábado, 9, uma festa da capoeira promete movimentar o evento.

Rede Capoeira

Não é novidade que a capoeira deixou de fazer parte da cultura local e se expandiu pelo mundo, alcançando mais de 170 países. Pensando em dialogar com mestres, professores e alunos atuantes nos cinco continentes foi criada a Rede Capoeira de Economia Criativa.



"O capoeirista se tornou um agente cultural que representa o Brasil no mundo inteiro, são diplomatas informais. E atraem turistas diferenciados, que normalmente se engajam em projetos sociais e nas comunidades e movimentam cidades pequenas", ressalta Mestre Sabiá.



Criada em 2013, a Rede Capoeira passa a integrar o encontro, que será dividido em quatro momentos distintos, organizados pelos mestres Sabiá, Tonho Matéria, Nenel e Lua Rasta. Também ministram atividades os mestres Gajé, Itapoan, Bamba, Geni, Curió, Jogo de Dentro e o mestre João Grande, que veio de Nova Iorque. Já os debates terão as participações dos historiadores Carlos Eugênio, Antônio Liberac e Jair Moura.

adblock ativo