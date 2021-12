Agnaldo Timóteo tem discreta piora do quadro infeccioso, aponta boletim

O boletim médico do cantor Agnaldo Timóteo relata que o artista possui discreta piora do quadro infeccioso. As informações foram divulgadas na manhã desta segunda-feira, 3.

Agnaldo possui desorientação flutuante e segundo o boletim, o quadro é compatível com delirium, um tipo de confusão mental comum em idosos hospitalizados. O músico segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) desde o dia 21 de maio.

