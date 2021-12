Agnaldo Timóteo possui quadro clínico estável, afirma boletim

O cantor Agnaldo Timóteo está evoluindo com quadro clínico estável. A informação foi apresentada no boletim médico deste domingo, 2. O músico está internado da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), desde o dia 21 de maio.

Segundo o boletim, Agnaldo ainda não consegue ingerir os alimentos via oral e está sendo medicado para estimular o esvaziamento do estômago, pois cursa com gastroparesia. Além disso, o cantor passa por diversos procedimentos de fisioterapia para acelerar sua recuperação. Ainda não há previsão de alta.

