Agnaldo Timóteo está em coma induzido e tem melhora progressiva, afirma boletim médico

Um novo boletim médico sobre o cantor Agnaldo Timóteo foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 30, às 9h. De acordo com o documento, o artista tem melhora progressiva dos parâmetros clínicos, porém ainda mantém os critérios de gravidade.

Agnaldo está em coma induzido, com resposta positiva a antibioticoterapia e sem febre. A alimentação do paciente ocorre através da via venosa para que o intestino recuperar a função. Ele está internado desde o dia 21 de maio na Unidade de Terapia Intensa (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador.

