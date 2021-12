Agnaldo Timóteo é transferido para hospital em Salvador

O cantor Agnaldo Timóteo, de 82 anos, que estava internado no Hospital do Oeste, em Barreiras, foi transferido nesta terça, 21, para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no bairro do Cabula, em Salvador, onde fará uma avaliação médica. O artista passou mal após um quadro de pressão alta.

Conforme a assessoria de Agnaldo Timóteo, apesar de apresentar melhoras no quadro de saúde, o cantor será submetido a outros exames médicos. "Ele teve um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e precisa ter um tratamento mais rígido. Graças a Deus, ele está bem, mas precisa passar por esse check-up", informou a assessoria à reportagem do Portal A TARDE.

Na segunda, 20, ele teve uma elevação na pressão arterial depois de um mal-estar. O artista chegou a ficar desacordado e precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, onde ficou internado por algumas horas, antes de ser transferido para o Hospital do Oeste.

Agnaldo Timóteo estava com um show marcado para a noite da segunda, no município de Santa Rita de Cássia (a 160 Km de Barreiras), mas o evento foi cancelado. O próximo show do artista está previsto para o dia 5 de junho, no Rio de Janeiro. Conforme o filho do cantor, Márcio Timóteo, nos últimos dias, ele fez uma maratona de apresentações, o que pode ter prejudicado a sua saúde.

