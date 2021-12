Agnaldo Timóteo apresenta melhoras e será transferido para São Paulo

O cantor Agnaldo Timóteo, 82 anos, apresenta melhora clínica progressiva na manhã desta quinta-feira, 6, e não tem previsão de alta da UTI. Contudo, de acordo com o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), o artista será transferido para São Paulo.

Segundo o boletim médico do HGRS, foi decidido com familiares do cantor que ele seria transferido para ter acesso aos familiares e amigos próximos. Ainda não há previsão de data.

Agnaldo está em uso de antibióticos para tratamento das infecções, está lúcido, interagindo com a equipe e familiares. A equipe do hospital planeja mobilizá-lo para fora do leito nesta quinta.

O artista foi internado no dia 20 de maio no Hospital do Oeste, após um quadro de Acidente Vascular Cerebral (AVC), na cidade de Barreiras. No dia 21 ele foi transferido para Salvador, no HGRS, onde segue internado.

