Agnaldo Timóteo apresenta melhoras e pode ser transferido

O cantor Agnaldo Timóteo, 82 anos, apresentou melhoras nesta quarta-feira, 5, no quadro infeccioso e de confusão mental e pode ser transferido para São Paulo ou Rio de Janeiro.

De acordo com boletim do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), o artista está interagindo melhor e com mais lucidez. Agnaldo apresenta melhora progressiva na desorientação e não possui mais febre no quadro de infecção.

O hospital está avaliando o benefício e o risco de um transporte aéreo interestadual Bahia-São Paulo ou Bahia-Rio de Janeiro. Além disso, familiares também avaliam a melhor estratégia e momento para que a transferência ocorra.

O artista foi internado no dia 20 de maio no Hospital do Oeste, após um quadro de Acidente Vascular Cerebral (AVC), na cidade de Barreiras. No dia 21 ele foi transferido para Salvador, no HGRS, onde segue internado.

