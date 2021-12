Agnaldo Timóteo apresenta expressiva melhora e conversa com familiares

O cantor Agnaldo Timóteo, 82 anos, apresentou expressiva melhora neste sábado, 1º, respirando normalmente e conseguindo conversar com familiares.

De acordo com o boletim médico do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), a infecção urinária foi controlada e o intestino do artista demonstra sinais de recuperação. Também foi liberada a ingestão de líquidos, como água de coco e chás. Agnaldo também já consegue sentar sem apoio.

Agnaldo Timóteo está internado desde o dia 21 de maio, na unidade de terapia intensiva (UTI) do HGRS, após um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Não há previsão de alta ainda.

