Aglomeração no Farol da Barra causa indignação nas redes sociais

A noite de sábado, 13, e a tarde deste domingo, 14, foram marcadas por uma impressionante aglomeração de pessoas no Farol da Barra, em Salvador. Normal para a capital baiana, se não levarmos em consideração que grande parte da população soteropolitana encontra-se confinada, obedecendo recomendações de prevenção ao novo coronavírus.

A indiferença vista nas imagens, que ganharam as redes sociais neste domingo, gerou uma série de questionamentos, indignação e até desesperança de alguns internautas, que vêm se empenhando para minimizar os efeitos da pandemia.

"É complicado, a Bahia não tá isenta de se tornar um forte foco da pandemia", frisou o estudante de Jornalismo, Onã Rudá, por meio do Twitter. Na mesma publicação, o internauta Heraldo Simas demonstrou perplexidade: "Meu Deus, e nós que ficamos em casa, podemos sofrer com isso, pois estamos em quarentena, mas saímos quando necessário e podemos ter contato com essas pessoas que por ventura venham se contaminar, muita irresponsabilidade mesmo".

Apesar de a maioria dos pedestres e ciclistas aparecerem com máscaras nas imagens, pessoas sem o item ou usando incorretamente também são vistas. Um dos perfis que fez a postagem teve, até as 23h, cerca de 900 compartilhamentos do vídeo, disponível abaixo.

Muitos também utilizaram as redes para chamar a atenção do prefeito ACM Neto e do governador Rui Costa, responsáveis pelos decretos de restrições no Município e Estado, respectivamente.

adblock ativo