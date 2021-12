Agerba propõe negociação durante reunião com rodoviários

Representantes dos rodoviários e da Agerba, agência que regula o serviço público de transporte, estão reunidos na tarde desta segunda-feira, 4, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), para negociar as reivindicações da categoria.

O encontro acontece após o comunicado de greve de 24 horas nos transportes metropolitano, intermunicipal, fretamento, turismo e locadora previsto para esta terça-feira, 5.

A categoria já havia se reunido na última quinta, 30, quando o Sindicato dos Rodoviários realizou uma assembleia geral no Ginásio dos Bancários, no Centro de Salvador. Outra assembleia foi marcada para a próxima quinta, 7, para definir os rumos do movimento.

Entre as reivindicações estão o reajuste de 20%, tíquete-alimentação de R$ 20, plano médico e odontológico pagos integralmente pelos empresários, cesta-básica no valor de R$ 300, participação nos lucros e resultados, adicional de insalubridade, fim da dupla função para os motoristas de micro-ônibus e passe livre para rodoviários ativos e aposentados.

O diretor do Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (Setps), Jorge Castro, disse que as reivindicações da categoria elevaria o orçamento em 62%, o que é considerado inviável.

A reportagem do Portal A TARDE obteve contato com o presidente do sindicato, Hélio Ferreira, mas ele informou que a reunião está em andamento e ainda não há algum tipo de acordo entre as partes.

