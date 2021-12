Agentes retiram sucata na região da av. Suburbana

Cerca de 500 sucatas de automóveis foram retiradas esta semana em toda a extensão da avenida Suburbana (Afrânio Peixoto), segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 14, pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).



A ação faz parte da operação Faxinaço, cuja meta é atingir cerca de 700 carcaças removidas até o final desta semana.



Na manhã desta terça, a operação foi concentrada na travessa Dois Irmãos, região do Lobato, quando os agentes retiraram dezenas de carcaças que, junto a entulhos de construção, obstruíam a rede de drenagem.



Com o entupimento, o canal de escoamento transbordou e várias casas foram alagadas pelo esgoto, levando a população a fazer dois protestos na última semana.



De acordo com o coordenador da operação, Roberto Guerreiro, grande parte dos restos de veículos estava em um terreno cercado por tapumes onde funcionam oficinas mecânicas.



"Foi necessária a desobstrução da entrada para ter acesso ao terreno, que é bastante pantanoso, o que complica a locomoção e o acesso das máquinas. Há grande quantidade de lixo, lama e sucata", disse Guerreiro.



Além dos agentes municipais, a operação conta com trabalhadores terceirizados e a utilização de guinchos, caminhões, tratores e outros veículos específicos para a realização do serviço.



Após a remoção, os donos das carcaças - se aparecerem - têm até 60 dias para reclamar os restos de automóveis junto à Semop. Caso isso não aconteça, o material irá a leilão ou será descartado da maneira correta.



Definição



É considerado sucata o veículo em estado avançado de deterioração, com vidros quebrados e ferragens extremamente oxidadas.



A operação Faxinaço é coordenada pela Semop, com o apoio de órgãos como Limpurb, Guarda Municipal, Ouvidoria Geral, Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) e Secretaria de Manutenção (Seman).

adblock ativo