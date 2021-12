Agentes recolhem uma tonelada de lixo no Rio Vermelho

A segunda-feira, 2, foi de festa e reverência à Rainha do Mar. A manhã de terça, 3, e muito trabalho para quem teve que limpar as praias do Rio Vermelho.

Até as 10h, agentes da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb) já haviam recolhido cerca de 200 sacos de lixo nas praias da Paciência e onde fica a Colônia de Pescadores Z1. Previsão era que cerca de uma tonelada de resíduos fosse apanhada até o fim do dia.

Pela manhã, mais de 20 funcionários da Limpurb trabalharam na coleta de dejetos, como flores, velas e perfumes, levados ao mar no dia anterior como oferenda para Iemanjá.

Muito vidro e plástico foram encontrados ao longo da praia, apesar da campanha realizada por ambientalistas para que os presentes depositados para o orixá fossem confeccionados com materiais biodegradáveis.

Por conta da grande quantidade de lixo, o trabalho foi feito em regime de mutirão durante todo o dia. "Depois do Carnaval, considero a festa de Iemanjá como a mais prejudicial ao meio ambiente. Além das oferendas, todo o resíduo, como latinhas e embalagens de comida, é deixado na areia", disse o agente João Pedro Cardoso.

Retardatários

Enquanto o lixo era recolhido, alguns devotos do orixá aproveitavam a calmaria pós-festa para fazer pedidos e atos de gratidão. A comerciante Ana Maria Souza, 49, veio de Feira de Santana exclusivamente para agradecer a Iemanjá pelas graças alcançadas em 2014.

"Sou católica, mas costumo jogar flores para Iemanjá, pois sinto uma energia positiva vindo deste orixá. Acredito que, independentemente da religião, devemos cultivar o que é do bem, o que nos traz paz e nos ajuda a viver melhor", disse.

Por conta do trabalho, a recepcionista Ana Cristina Ribeiro, 48, não pôde participar da festa na última segunda-feira. No entanto, fez questão de ir à praia na terça deixar oferendas.

"Todos os anos, peço saúde, paz e amor para mim e familiares. Este ano, não pude comparecer no dia, mas vim depois cumprir minha promessa, que é vir todo ano para agradar à minha mãe Iemanjá", afirmou.

