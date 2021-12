Agentes penitenciários terceirizados protestam no CAB

Os agentes penitenciários terceirizados protestam na manhã desta segunda-feira, 19, em frente à Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O grupo, que trabalha nos presídios de Itabuna e Lauro de Freitas, está em greve desde o último dia 15.

De acordo com o diretor do Sindicato dos Agentes Penitenciários (Sindap-BA), Antônio Reis, os trabalhadores tentam pressionar o governo a abrir licitação para penitenciárias nos municípios. "Precisamos que o governo licite os presídios para que a gente tenha um novo piso salarial. Estamos com o salário defasado desde 2009", explica.

O sindicalista também reclama do atraso no pagamento. "Estamos há dois meses sem receber e as empresas dizem que não tem como pagar, porque não receberam do governo. Esses atrasos acontecem constantemente há nove meses", diz.

Durante o movimento do grupo, cerca de 30% do efetivo de 600 agentes estão atuando. A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), mas ainda não obteve retorno sobre a reivindicação da categoria.

