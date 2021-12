Agentes penitenciários suspendem visita no Presídio Salvador

Os agentes penitenciários paralisaram as atividades por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira, 28. A categoria pede melhorias nas condições de trabalho e convocação de candidatos aprovados no concurso de 2010, de acordo com o coordenador geral do Sindicato dos Servidores Penitenciários da Bahia (Sinspeb), Roquildes Ramos. Por conta do movimento, as visitas no Presídio Salvador está suspensa, o que revolta familiares dos presos.

Os parentes dos detentos estão reunidos em frente ao Complexo Penitenciário da Mata Escura nesta manhã, reivindicando a entrada no presídio. Dentro do presídio, os detentos também pedem a liberação da visita. O Batalhão de Choque está do lado de fora monitorando a situação.

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) disse que a paralisação faz parte da campanha salarial dos agentes penitenciários e a secretaria está em processo de contratação dos aprovados no concurso.

