Agentes penitenciários protestam nesta quinta

Os agentes penitenciários protestaram nesta quinta-feira, 6, em frente ao Complexo Penitenciário de Salvador, em Mata Escura. A categoria fez um ato público contra a aplicação da portaria 397, publicada em 26 de julho deste ano, que proíbe a realização de revista íntima no sistema prisional da Bahia.

"Não temos condições de efetivar essa portaria, que é positiva, porque disciplina o procedimento de revista do visitante. Mas para isso é necessário oferecer as condições para que o visitante não seja molestado (com a revista íntima) sem deixar de garantir que não entre armas e drogas nas penitenciárias", explica o cooordenador-geral do Sindicado dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb-Bahia), Roquildes Ramos.

O sindicalista lembra que a portaria prevê que a revista íntima seja substituída pelo uso de Raio X e detector de metal para identificar se o visitante está levando algum produto ilícito para entregar ao preso. "Não temos detector de metal, nem raio x, então a suspensão da revista íntima vai acabar com a segurança na penitenciária. A gente sabe a dificuldade atual de impedir a entrada de armas e drogas, imagine se não houver nenhum procedimento de controle", reclama Roquildes Ramos.

Durante o ato, que durou das 7 às 9h30, a entrada de visitantes no Complexo Penitenciário ficou suspensa.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), que informou que ainda não tinha um posicionamento sobre o protesto.

