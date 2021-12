Agentes penitenciários fazem paralisação na Lemos Brito

Os agentes penitenciários de Salvador realizam uma paralisação de 24h, nesta sexta-feira, 13, no Complexo na Penitenciária Lemos Brito, localizado no bairro Mata Escura, em protesto contra o descumprimento de um acordo firmado com a Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia (Seap), em 2014.

A categoria está reunida desde às 7h em frente a unidade prisional. Até as 12h, os agentes seguem no local. Por conta paralisação, alguns serviços foram afetados, entre eles a visitação e o recebimento de presos, que só vai ocorrer a partir deste sábado, 14.

"Tivemos uma reunião com o secretário da Seap Nestor Duarte para cobrar o cumprimento do acordo feito o ano passado, afirmou o coordenador geral do Sindicato dos Agentes penitenciários, Geonias Oliveira Santos.

Sobre as reivindicações, o coordeador informou que foram estabelecidos vários prazos pelo órgão e que não foram cumpridos. "Foram colocados vários prazos pela secretaria, mas as demandas não foram atendidas. Cobramos a regularização de concurso público, o porte funcional de arma de fogo, a conclusão da lei orgânica dos servidores penitenciários e a aposentadoria especial. Já tinha prazo remarcado três vezes", afirma Santos.

