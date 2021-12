Agentes penitenciários decidem manter mobilização

Os agentes penitenciários que trabalham no Presídio Salvador, localizado no bairro da Mata Escura, na capital baiana, decidiram manter mobilização após reunião com o secretário de Relações Institucionais, Paulo Cézar Lisboa, nesta quinta-feira, 2. Os agentes interromperam as atividades nesta quinta devido à escassez de trabalhadores, o que, segundo eles, prejudica o andamento da unidade prisional.



À tarde, a categoria esteve concentrada em frente à governadoria, mas, após reunião, decidiu não entrar em greve. "A secretaria se mostrou sensível à demanda da categoria e vai intermediar a negociação com a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Administração. Demos um voto de confiança ao governo e vamos continuar mobilizados. Se o governo não nos responder de forma efetiva, daí sim entramos em greve", afirmou um dos coordenadores do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (SINSPEB-BA), Roquildes Ramos.

Ainda segundo Ramos, os agentes irão voltar ao trabalho na sexta-feira, 3, mas trabalharão apenas na unidade central do presídio. "Ficou decidido que não abriremos o prédio anexo porque não temos contingente suficiente", explicou.

Os servidores penitenciários reivindicam a ampliação do número de vagas do concurso público realizado pelo Estado no mês de abril. Segundo Ailton Santiago, também coordenador do sindicato, estudos realizados pela ex-secretária de Justiça, Marília Muricy, apontavam para a necessidade de um contingente de 1.500 servidores em todo Estado.



"No concurso realizado em abril foram disponibilizadas apenas 80 vagas e a secretaria não dispõe de um cronograma para a contratação dos aprovados. A princípio, foi informado que estes novos agentes seriam integrados ao contingente no mês de novembro, mas isso ainda não aconteceu", informou Santiago.

Procurado pela reportagem do A Tarde On Line, o coordenador de operações da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, capitão Júlio (que preferiu não informar o sobrenome), afirmou que a secretaria, através de seus representantes, o secretário Ivan Bessa e o superintendente de Ações Penais, Dr. Isidoro Rodrigues, têm mantido um canal de comunicação aberto com a categoria.

Os representantes, segundo afirma o capitão Júlio, também tem participado de reuniões constantes, e estudos vêm sendo realizados para analisar a possibilidade de atender a principal reivindicação dos servidores, que é a ampliação do número de vagas do concurso.



adblock ativo