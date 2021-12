Agentes do Bope evitam tentativa de suicídio em Piatã

Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) evitaram que uma mulher praticasse suicídio na noite desta terça-feira, 21, no bairro de Piatã, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a ocorrência foi iniciada às 13h pelo Corpo de Bombeiros. A situação inicial da mulher trancada no apartamento evoluiu para quebra de móveis, eletrodomésticos e arremessos de objetos pela janela. Um dos vizinhos chegou a relatar ameaças com faca nos corredores do imóvel.

Após as ameaças, o Bope foi acionado. Um especialista em negociações tentou fazer contato, mas a mulher não respondia mais. Às 22h dois policiais do Bope desceram pelo prédio de rapel e entraram pela janela do apartamento no oitavo andar, evitando que a mulher pulasse.

Agentes desceram de rapel pelo prédio antes de entrarem pela janela

Dentro do imóvel uma porta pichada e com pregos chamou a atenção das equipes. Ainda não se sabe seu significado.

Porta pichada e com pregos chamou a atenção das equipes

adblock ativo