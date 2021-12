Agentes descobrem buraco e impedem fuga na Cadeia Pública

Agentes penitenciários descobriram uma buraco em um cela da Cadeia Pública de Salvador, no Complexo Penitenciário da Mata Escura. De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb-BA), a escavação foi descoberta após os profissionais encontrarem um vídeo que revelava o buraco.

Com a filmagem em mãos, os agentes conseguiram identificar o local e pediram a fuga de 10 presos. Os detentos envolvidos na ação já foram identificados.

O fato aconteceu nesta segunda-feira, 24. A reportagem do Portal A TARDE ainda não conseguiu contato com a Secretaria e Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) para falar sobre a ação dos bandidos.

A última fuga no Complexo de Mata Escura aconteceu no dia 12 de abril, quando um preso fugiu do canteiro de trabalho da Penitenciária Lemos de Brito. No mesmo mês, outros 25 internos escaparam da Unidade Especial Disciplinar (UED).

