Agentes de trânsito fazem paralisações relâmpagos

Os agentes de trânsito realizam três assembleias nesta quinta-feira, 26. Durante as reuniões, que acontecem nos três turnos - às 8h, 17h e 20 horas -, a categoria interrompe o trabalho parcialmente.

De acordo com o coordenador da Associação dos Servidores Transporte Trânsito do Município (Astram), Pedro Pires, os funcionários reclamam das condições de trabalho. "Está tudo precarizado na Transalvador (Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador). Estamos sem fardamento, viatura e sem estrutura na parte administrativa", afirma.

Além das condições de trabalho, os agentes de trânsito criticam o decreto 24.264, assinado em 17 de setembro de 2013, que, de acordo com os servidores, autoriza que os guardas municipais realizem as atividades dos funcionários da Transalvador. "Esse decreto arbitrário compartilha as funções da Transalvador com a Guarda Municipal. Isso é uma usurpação das nossas competências", reclama Pires.

Por meio da assessoria de comunicação, a Transalvador informou que vai adquirir fardamento, equipamentos de segurança e veículos novos, além de quitar débitos referentes aos pagamentos atrasados dos servidores. O órgão ainda não se pronunciou sobre a reclamação dos trabalhadores a respeito do decreto 24.264.

Agentes reclamam do sucateamento das viaturas (Marco Aurélio Martins | Ag. A TARDE)

adblock ativo