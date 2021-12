Agentes de trânsito fazem novo protesto contra agressões em Salvador

Agentes de trânsito voltaram a fazer um ato nesta segunda-feira, 7, para pressionar a Câmara de Vereadores de Salvador a aprovar o Projeto de Lei nº 368/15, que autoriza o porte de arma não letais pela categoria. Após realizar uma assembleia na Gerência de Trânsito (Getran), nos Barris, o grupo saiu em carreata até a Câmara.

De acordo com a assessoria da Associação de Servidores de Trânsito de Salvador (Astram), a mobilização tem como objetivo convencer os vereadores da importância de colocar o projeto na pauta desta quarta-feira, 9. Para isso, líderes da categoria vão se reunir nesta tarde com a vereadora Marta Rodrigues (PT), líder da oposição, e em seguida com Leo Prates (DEM), presidente da Casa.

O ato desta segunda acontece após um agente de trânsito ser ameaçado por um motorista com uma peixeira. O fato aconteceu neste sábado, 5, no Rio Vermelho, quando o profissional rebocava um carro parado indevidamente em um estacionamento reservado para idoso.

Uma situação semelhante foi vivida pelo agente de trânsito Raylson Raimundo Oliveira, 64 anos, agredido no dia 30 de abril após tentar rebocar um automóvel estacionado irregularmente. Já um colega dele foi atacado por supostamente multar um carro. Insatisfeita com a punição, uma mulher jogou tinta no agente.

Os trabalhadores argumentam que o uso de arma não letal, como spray de pimenta, cassetetes e pistola de eletrochoque, deve ajudar na redução de ocorrências de agressão contra os agentes de trânsito. Com o caso deste sábado, já foram registradas 16 ocorrências, segundo a Astram.

Funcionários pedem a aprovação de uso de armas não letais | Foto: Tânia Araújo | Ag. A TARDE

