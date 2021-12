Agentes de endemias realizam caminhada em protesto no Centro

Agentes de endemias realizam uma caminhada no centro da cidade, nesta quarta-feira, 29. A categoria está em greve desde o dia 19 de junho.



De acordo com o coordenador do Sindicato dos Agentes de Saúde e Agentes de Combate às Endemias da Bahia (Sindacs-BA), Aldenilson Rangel, os agentes se reuniram na manhã desta quarta em assembleia, em frente à sede da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), nos Barris, e entregaram uma proposta ao secretário de Gestão de Salvador, Alexandre Pauperio, que ficou de avaliar e dar uma resposta até a próxima segunda-feira, 3. Por volta das 13h, eles seguiam caminhada em direção à Câmara dos Vereadores. O trânsito está bastante lento na região segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).



"Hoje tivemos assembleia com o secretário de gestão e amanhã vamos até a sede da Fundação Luiz Eduardo Magalhães (FLEM), onde estará o ministro da Saúde, Arthur Chioro, que irá apresentar projetos para combate do Aedes Aegypti, disse o coordenador.



Greve



Os servidores reivindicam salário de R$ 1.014, seguindo o piso nacional. O salário-base dos agentes de endemias atualmente é de R$ 692,08. A categoria também pede melhorias nas condições de trabalho, além de gratificação por desempenho. Os agentes de endemias são os responsáveis pelo combate ao mosquito Aedes Aegypti. O Sindacs aponta que 30% do efetivo atua mesmo com a greve.

