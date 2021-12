Agentes de endemias fiscalizam imóveis fechados para combater o aedes aegypti

Os agentes de endemias iniciaram nesta quarta-feira, 24, a Ação do Chaveiro, que combate focos do aedes aegypti em Salvador. A operação começou na rua Almirante Ernesto, na Pituba, com o objetivo de fiscalizar imóveis que estejam fechados ou abandonados para detectar possíveis criadouros e focos do mosquito transmissor de doenças.

O bairro foi escolhido pelo número de casos notificados. "A Pituba foi escolhida pelo índice de infestação e números de casos notificados de arboviroses. Escolhemos algumas moradias para fazer a ação do chaveiro seguindo alguns critérios”, diz a coordenadora do Programa de Controle de Arboviroses, Isolina Miguez.

A ação, realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses, tem este nome porque um chaveiro é usado para abrir o imóvel. Uma lei federal autoriza a entrada dos agentes de endemia em local privado.

“O amparo legal que nos foi dado indica que a gente vá três vezes em horários diferentes a um local e, se não conseguir entrar, pode fazer a ação”, declara Isolina Miguez.

Após o chaveiro abrir a porta, os guardas municipais fazem uma varredura de segurança no local. Após isso, os agentes são liberados. "A gente tenta entrar em contato com o dono do imóvel para ele marcar um dia para fazer o trabalho. Se o agente não conseguir entrar, esse imóvel deixa de ser visitado, fica sem a inspeção. Com área externa, chuva, as pessoas começam a jogar lixo. O último recurso é o chaveiro", afirmou a supervisora de campo e agente de endemias, Ana Rita.

O último Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa) mostra que os depósitos preferenciais do mosquito são em vasos e pratos de plantas, bebedouros de animais e caixas d'água.

Sobre o trabalho de combate, Ana Rita afirma que são feitas inspeções para eliminar o foco. “Primeiro fazemos a inspeção, eliminamos este foco, coletamos para o laboratório fazer a análise e fazemos o tratamento em alguns depósitos”.

Os próximos bairros visitados vão ser o Rio Vermelho, a Boca do Rio, a Barra, o Costa Azul e o Stiep.

