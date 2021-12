Agentes da Transalvador vão usar novo fardamento

A partir desta terça-feira, 23, os 944 agentes de trânsito e transporte da Transalvador passam a utilizar novo fardamento. Produzida em tecido "rip stop" - utilizado pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal - e com proteção contra raios ultravioletas, o novo uniforme foi apresentado ontem.

O fardamento do órgão não era trocado desde 2010. Segundo o superintendente Fabrizzio Muller, a nova roupa é mais confortável e mais resistente que a anterior. O investimento da prefeitura para a aquisição dos materiais foi de cerca de R$ 600 mil.

As cores marrom e amarelo seguem uma tendência nacional, segundo Muller. "É algo previsto na Convenção Internacional de Viena", diz.

Luiz Bahia, presidente da Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município, diz que o novo fardamento aumenta a autoestima dos agentes. "Dá mais segurança, porque a coloração amarela facilita a percepção dos motoristas", conta.

O agente André Almeida, 37, servidor há 15 anos, conta que cada profissional recebe duas calças, três camisas, dois pares de botas e boné. Os motociclistas também recebem equipamentos de proteção, como luvas e joelheiras.

Regulamentação

A profissão do agente de trânsito foi inserida no artigo 144 da Constituição, que trata da segurança pública, no último mês de julho.

"A profissão existia de fato, não de direito. Podemos buscar mais recursos para melhorar a estrutura. Podemos, por exemplo, pedir ao governo federal a aquisição de helicóptero para fazer o monitoramento ou salvar vítimas de acidente", diz Luiz Bahia.

