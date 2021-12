Agentes da Transalvador retomam atividades nesta sexta

Os agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) aceitaram a proposta de reajuste salarial oferecida pela Prefeitura, em assembleia realizada nesta quinta-feira, 13, e encerraram a paralisação, que teve início na última segunda-feira, 10. Eles vão retomar as atividades nesta sexta, 14. O acordo veio após reunião com o secretário de Gestão, Alexandre Pauperio.

Segundo nota divulgada pela Prefeitura, o acordo firmado consta 13 itens. Entre eles, o que fixa o valor do reajuste em 6,59% escalonado, sendo 2% retroativos a maio e o complemento em novembro deste ano. Além disso, implanta o Adicional de Incentivo a Educação no Trânsito (AIET) em 13% do vencimento base já em agosto deste ano.

"A Transalvador é uma autarquia muito importante que presta serviços únicos à cidade e à população soteropolitana. A categoria mostra que tem compromisso e responsabilidade para com a cidade", destacou, em nota, o secretário de Gestão, Alexandre Pauperio.

O Secretário afirmou, ainda, que a prefeitura está empenhada em prosseguir com o debate dos itens reivindicados pelos agentes de trânsito, melhorando as condições de trabalho e fortalecendo a atividade da categoria.

"Saliento a seriedade e lucidez do Sindicato dos Servidores de Trânsito e Transporte de Salvador e Região Metropolitana (Sindttrans) e da Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município (Astram) durante o processo de negociação", frisou Pauperio.

