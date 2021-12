Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) removeram um carro próximo à um incêndio na Rua Carlos Gomes, em frente ao edifício Sulacap, impedindo que o veículo explodisse em contato com as chamas.

Os agentes foram enviados ao local pelo supervisor de trânsito Marcos Navarro, que viu o incêndio pelas câmeras de vídeo-monitoramento do Núcleo de Operação Assistida (NOA) da Transalvador. "Pensei em preservar o bem do cidadão e em evitar o perigo que uma explosão ali poderia gerar", disse, em nota, Navarro.

Um vídeo gravado pelo supervisor mostra o momento do resgate do Renault Sandero de cor prata, realizado em cerca de 10 minutos. O proprietário do veículo ainda não foi identificado, mas não precisará pagar pela remoção ou diária de pátio, pois não cometia infração de trânsito no momento da ação.

Agentes da Transalvador removem veículo e impedem explosão

