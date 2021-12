Agentes da Transalvador realizam manifestação nesta quarta

Cerca de 500 servidores da Transalvador realizam uma caminhada até a Praça Municipal Thomé de Souza no final da manhã desta quarta-feira, 24. Os agentes, que reivindicam a liberação do orçamento para o pagamentos do plano de saúde e dos prestadores de serviços, participaram de uma assembleia na sede do órgão, no Vale dos Barris, no início da manhã. "Vamos parar em frente à Prefeitura de Salvador para provocar uma reunião com João Henrique. Ele deve tomar uma posição para solucionar nossas questões", explica o diretor da Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município (Astram), Adenilton das Virgens Junior.

Os agentes de trânsito e os prestadores de serviço da Transalvador estão paralisados desde a última quinta-feira, 18. Desde então, realizam assembleias para decidir os rumos das negociações com a prefeitura. Apenas os supervisores estão trabalhando na rua. Por causa do número menor de agentes, há uma demora maior para a realização de alguns serviços, como atendimento de acidentes, registro de ocorrências, sinalização de buracos ou obstáculos nas vias e manutenção de semáforos quebrados. Esta já é a quarta paralisação da Transalvador em 2012.

