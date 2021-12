Agentes da Transalvador paralisam atividades por 24 horas

Agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) e da Secretaria de Mobilidade Urbana realizam uma paralisação de 24 horas, nesta quinta-feira, 5, que teve início às 7h.

A categoria reivindica aumento salarial, além de melhorias nas condições de trabalho. Eles estão reunidos desde às 11h, no pátio da Getran, no bairro dos Barris, para decidir os rumos do movimento.

De acordo com Gilberto Bomfim, diretor da Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município (Astram), a cobrança é contra a reforma administrativa feita pelo órgão, o reajuste do valor proposto para pagamento no Carnaval e nas operações especiais (finais de semana, grandes eventos e feriados).

"Alguns servidores foram relocados para a Semob sem nenhum comunicado prévio ou negociação com movimento sindical e tiveram perdas em decorrência dessa mudança", afirmou Bomfim.

Ainda de acordo com o diretor, o valor proposto para o pagamento da hora trabalhada durante o Carnaval não agrada a categoria. "Recebíamos R$ 25 e, agora, será pago R$ 24, enquanto outras categorias que ganhavam R$ 22 receberá o mesmo valor. Já nas operações especiais há mais de três anos o valor de R$ 12 não é reajustado", pontuou.

Em nota, a assessoria da Transalvador informou que houve avanços importantes para a categoria. "Anseios antigos foram atendidos e a administração garante que ainda mais avanços serão construídos". Sobre a gratificação paga pelo Carnaval, o órgão afirmou que é justa e acima de outras categorias.

