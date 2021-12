Agentes da Transalvador paralisam atividades nesta segunda

Os agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) iniciaram uma paralisação das atividades na manhã desta segunda-feira, 2. Segundo informações do superintendente do órgão, Fabrizzio Muller, a motivação da mobilização é a reivindicação por um aumento na gratificação do carnaval.

"Não fiz um levantamento ainda [sobre a quantidade de agentes que estão em greve], mas metade do efetivo está paralisado", pontou Muller em entrevista à Rádio Metrópole. Ainda de acordo com ele, as negociações entre servidores e empresários está sendo feita pelo secretário de Mobilidade Urbana, Fábio Mota.

