Agentes da 2ª DT flagram homem com cocaína

Investigadores da 2ª Delegacia Territorial (da Liberdade) apreenderam nesta quinta-feira, 27, 110 pinos e 61 papelotes de cocaína na casa de Giovani Santana de Jesus, de 23 anos, o Geo, localizada no Brongo.

Aos policiais, ele confessou que assalta pessoas pela manhã ("porque ninguém compra cocaína nesse horário") e trafica durante a tarde e à noite. Ele usava o dinheiro da venda dos objetos roubados para comprar mais drogas e revendê-las, de acordo com a polícia.

A prisão ocorreu no início da manhã, após ele ter assaltado pelo menos quatro pessoas na Ladeira do Pau Miúdo, segundo a polícia. Os investigadores chegaram até Giovani após denúncias anônimas sobre roubos nas regiões da avenida Barros Reis, Bela Vista, Cabula e Ladeira do Pau Miúdo.

Fermento

Geo tem mulher e uma filha de 6 anos. Na sua casa os agentes apreenderam também fermento em pó (geralmente misturado à droga) e sacos plásticos, para embalar.

