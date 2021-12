Agentes Comunitários de Saúde fazem passeata da Piedade ao Comércio

Os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias realizaram uma passeata nesta quinta-feira, 29, do bairro da Piedade até o bairro do Comércio. A categoria, que está em greve por 72h desde a última terça-feira, 27, reivindica a mudança do regime jurídico de celetista para estatutário, o pagamento do adicional de insalubridade e o aumento salarial. Os agentes, que atualmente recebem um salário mínimo (R$ 510), lutam por um vencimento de R$ 765,00, contra os 3% de aumento oferecidos pela Prefeitura.



Uma reunião com o secretário da Secretaria Municipal de Saúde, José Carlos Brito, e uma comissão dos agentes está sendo realizada, para que um acordo possa ser feito. Segundo o diretor da Associação dos Agentes de Combate a Endemias de Salvador (AACES), Luiz Fernando de Almeida, caso a reunião termine sem um acordo, na sexta-feira, 30, um novo ato de protesto deve acontecer em frente ao Shopping Iguatemi. Uma assembleia também deve ser realizada na segunda-feira, 2, quando pode ficar decidida a paralisação permanente da categoria.

