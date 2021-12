Agentes combatem focos do mosquito em áreas de festas

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deve intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti nos bairros onde estão programadas festas populares com aglutinação de pessoas, a exemplo do Rio Vermelho, nesta quinta-feira, 2.

A medida também valerá para os três principais circuitos do Carnaval (Ondina-Barra, Campo Grande-avenida Sete e Pelourinho), que receberão ações dos agentes de endemias a partir do próximo dia 9, assim como os demais bairros onde haverá festas.

As informações são da coordenadora de vigilância sanitária da SMS, Isabel Guimarães, para quem o objetivo é evitar a proliferação das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypt – que, além da dengue, é transmissor da zika, chikungunya e febre amarela.

“Já começamos o trabalho nos bairros do entorno da Festa do Bonfim, para combater o mosquito já desenvolvido com inseticida”, explicou. “Agora, vamos fazer o mesmo no Rio Vermelho, circuitos do Carnaval e bairros com festas”, informou.

O combate ao vetor também será feito nos principais terminais de passageiros, como rodoviária, aeroporto e Porto de Salvador.

Ao todo, continua a coordenadora, 1.030 agentes de endemias estarão envolvidos nas ações, nos 79 bairros que apresentaram os maiores índices de infestação predial, mais de 1,5% a cada grupo de 100 imóveis.

“Desde o último dia 23, temos realizado esse trabalho, que consiste em fazer três varreduras em mais de 500 mil imóveis, até o próximo dia 17. Onde não há mosquito alado, temos que identificar, eliminar e tratar os focos com larvicida”, concluiu a coordenadora.

