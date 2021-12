Agentes aprovados em concurso protestam diante da Assembleia

Cerca de 80 agentes penitenciários permanecem acampados em frente ao prédio da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), no CAB, desde a manhã desta segunda-feira, 25. O motivo do protesto é o atraso na nomeação e convocação para o concurso público realizado em 2014.

De acordo com Luciano Guerra, um dos representantes do movimento, o déficit de agentes no estado é de oito mil profissionais. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), no entanto, informou que o déficit atual é de 404 vagas.

À época, foram 17.957 candidatos inscritos para 490 vagas disponíveis. Dessas, 286 destinadas a Salvador e região metropolitana. Segundo a Seap, a carreira preconiza um total de 1.790 agentes.

Ainda segundo Guerra, as vagas atribuídas aos concursados estão sendo ocupadas por terceirizados. "Nós deveríamos ser remanejados para essas vagas. Mas, no nosso lugar, eles colocam terceirizados, que geram muito mais custos para o estado", expôs o agente.

Cronograma

Os agentes informaram que se manterão no local por tempo indeterminado. "Só iremos sair daqui mediante cronograma publicado em Diário Oficial", pontuou Guerra.

Conforme Luciano Guerra, há na Bahia sete presídios desocupados, prontos para funcionamento. Dois deles em Salvador. Os outros estão em Barreiras, Vitória da Conquista, Feira de Santana e Juazeiro.

