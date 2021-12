Agente penitenciário é suspeito de integrar bando que planejava roubar lotérica

Quatro homens foram presos com duas armas na região dos Dois Leões, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 22. Segundo a Polícia Civil, o bando planejava assaltar uma agência lotérica situada num posto de combustível dessa localidade. Um dos suspeitos é agente penitenciário.

Anderson Oliveira de Jesus, Tony Carlos Meneses da Silva, Jadson Sousa da Silva e Alexandre Iguassú Gramacho, que trabalhava como agente penitenciário no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, na região metropolitana (RMS), foram detidos após denúncia anônima.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), Alexandre Iguassú não compareceu aos últimos seis plantões e a direção já havia entrado com medidas administrativas disciplinares contra ele.

Com eles, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm de fabricação turca, com sete munições, e uma calibre 380, com 16 munições. A Polícia Civil informou ainda que os suspeitos devem ser encaminhados para audiência de custódia neste sábado, 23.

A polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm e uma 380 (Foto: Divulgação | SSP)

