Agente de trânsito é preso sob acusação de clonagem de carro

Um agente de trânsito foi preso na noite deste sábado, 27, durante uma blitz da Polícia Militar, após ser flagrado conduzindo um veículo supostamente com placa clonada e documento falsificado.

O agente foi encaminhado paa a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, onde permanece detido.

Por meio de nota, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) afirmou que acionou a assessoria jurídica para garantir a "legalidade dos procedimentos administrativos cabíveis, com a orientação de responsabilizar o infrator, caso confirmada a culpa". O agente poderá ser exonerado do cargo.

O superintendente do órgão, Fabrizzio Muller, afirmou no comunicado que o ato é incompatível com a função. "As medidas administrativas serão tomadas porque o ato é incompatível com o exercício da função de agente de trânsito, podendo ele ser punido até com exoneração. Vamos garantir seu direito ao contraditório e à ampla defesa, mas sem prejuízo à sua responsabilização criminal".

