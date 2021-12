Uma briga entre um agente de trânsito Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e um motociclista foi flagrada nesta segunda-feira, 23, na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a discussão, enquanto carros buzinam e populares gritam pelo encerramento da briga.

A Transalvador informou, em nota, que o funcionário estava ordenando o tráfego na região, quando o motociclista, "possivelmente incomodado com a retenção no fluxo, começou a proferir uma série de agressões verbais, seguidas de agressões físicas ao agente, que tentou se defender”.

O agente de trânsito prestou queixa na 16ª Delegacia Territorial, na Pituba.

Confira nota na íntegra:

"A Transalvador informa que o agente de trânsito que aparece no vídeo estava ordenando o tráfego na região da Av. ACM, que se encontrava congestionado no início da tarde desta segunda-feira (23), quando o motociclista em questão, possivelmente incomodado com a retenção no fluxo, começou a proferir uma série de agressões verbais, seguidas de agressões físicas ao agente, que tentou se defender. No vídeo, é possível observar que o motociclista chegou a tentar atacar com o capacete o agente de trânsito, que, apesar da agressão, não desferiu nenhum golpe contra o cidadão. As imagens mostram um momento seguinte à agressão ao agente de trânsito, no qual ele utiliza um artefato de defesa pessoal para cessar os ataques.

Após o ocorrido, o motociclista evadiu-se do local, e o agente se dirigiu à 16ª Delegacia Territorial para prestar queixa. A Transalvador esclarece que irá adotar as providências necessárias para identificar o agressor, e repudia todo tipo de violência para com seus servidores. O órgão irá tomar todas as medidas cabíveis a fim de inibir novas situações deste tipo".

Da Redação | Foto: Reprodução Agente da Transalvador e motociclista brigam na av. ACM

