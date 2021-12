Agendamento para emissão do Cartão do Idoso começa nesta 2ª

Os usuários do transporte público que têm acima de 65 anos vão poder agendar a emissão do Cartão do Idoso, que dá acesso gratuito aos coletivos, a partir desta segunda-feira, 26. O agendamento será feito por meio do site do Salvador Card, para emissão do passe a partir do dia 2 de março.

O usuário poderá escolher a data e um dos pontos de credenciamento para a retirada do Cartão. São três para este serviço: um no Comércio, onde está localizada a sede do Salvador Card, outro em Cajazeiras e o terceiro no Subúrbio.

Até 1º de julho, os idosos têm o direito de utilizar o transporte público gratuitamente e passar pela catraca apresentando apenas a identidade. Após a data, o acesso às cadeiras especiais na parte do centro e fundo do ônibus só poderá ser feita com o novo cartão. Os idosos que não possuírem só terão acesso aos assentos antes da catraca.

Para fazer o Cartão do Idoso, o usuário deverá comparecer no dia e horário marcado com carteira de identidade e um comprovante de residência de Salvador. No mesmo dia, ele já sairá do posto de atendimento com o cartão em mãos.

