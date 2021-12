Agendamento para ambulantes no Carnaval termina nesta sexta

Ambulantes que querem trabalhar no Carnaval têm até esta sexta-feira, 13, para marcar agendamento. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), até as 13h desta quarta-feira, 11 cerca de 3 mil pessoas já haviam feito o procedimento, disponível no site e já iniciaram a capacitação para atuar no Carnaval, um dos pré-requisitos para receber a licença.

O novo sistema possibilita que os interessados agendem o licenciamento pela internet, o que tem evitado as longas filas comuns no período de inscrição. Para fazer o agendamento, o interessado deve acessar o site e informar o CPF na tela inicial.

Quem vai se cadastrar pela primeira vez, é preciso informar os dados exigidos na tela de cadastro. Se já tiver sido licenciado em outros anos, os dados informados na ocasião à Semop aparecerão para conferência e alteração, se for necessário.

Com os dados corretos, o trabalhador deverá indicar a atividade de interesse, ambulante circuitos, ambulante bairros, baianas de acarajé e veículos (especiais, gelo e latinha), local de atuação (Circuitos Dodô, Osmar, Batatinha e bairros) e clicar no botão para gerar a senha, que deverá ser impressa pelo ambulante.

